In diesen schwierigen Corona Zeiten freuen sich viele Menschen besonders auch über die kleinen Dinge. Der Familienunterstützende Dienst (FuD) hat allen Social-Walk-Partnern ein paar bunt bemalte Steine mit auf den Weg gegeben. „Diese wunderschönen Steine liegen nun an ausgewählten Stellen in Ochtrup“, schreibt der FuD in einer Pressemitteilung. Insgesamt sollen 100 Steine ausgelegt werden. „Wer einen Stein sieht, sollte sich daran erfreuen, ihn an dem Ort liegen lassen und ein Foto davon machen. Wer das Foto mit seinen Kontaktdaten zum FuD schickt, kommt in unsere große Lostrommel“, versprechen die Verantwortlichen. Und sobald die Eisdielen wieder geöffnet seien, würden unter allen eingesendeten Fotos drei Gutscheine für jeweils zwei leckere Eisbecher verlost.

DieSocial-Walk-Aktion des FuD soll Familien mit behinderten Angehörigen unterstützen. Unter strenger Beachtung des Sicherheitsabstandes gehen zwei Personen mit und ohne Behinderung eine Stunde spazieren oder fahren mit dem Fahrrad. So sollen für alle Beteiligten ein paar kleine Auszeiten vom oft sehr anstrengenden Miteinander auf engem häuslichem Raum geschaffen werden.