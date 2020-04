„Dabei handelt es sich um circa 16 000 Euro für die circa 40 ISG-Mitglieder. Diese sind überwiegend als Gewerbetreibende oder Dienstleister im Bereich der Altstadt Ochtrup tätig“, schreibt die ISG in einer Pressemitteilung. „Wir betrachten diese Rückzahlung als kleinen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung der uns angeschlossenen Betriebe.“

Es gebe zur Zeit Wichtigeres als Vereinstätigkeiten. Angesichts der Krise müsse alles nicht existenznotwendige zurückstehen. Mit den in der Vereinskasse verbleibenden Geldern sei es dennoch möglich, die von der ISG bereits begonnenen Projekte zu ende zu führen. „Es wäre niemandem geholfen, wenn sinnlose Investitionsruinen zurückblieben, die dann mangels Finanzen vielleicht nie mehr abgeschlossen werden könnten“, schreibt die ISG. So will die Gemeinschaft weiter daran arbeiten, den Rundweg mit den blauen Steinen – vorbei an den bereits aufgestellten zwölf Info-Säulen – zu vollenden. Zudem habe die ISG Finanzmittel bereitgestellt, um an der Begrünung des Kirchplatzes mitzuwirken.