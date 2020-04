Wer in der vergangenen Woche auf der Professor-Gärtner-Straße unterwegs war, dem ist sicherlich die lange Schlange aufgefallen, die sich in Höhe von Hausnummer 16 und bis zur Weilautstraße hin zog. Was da los war? Das Repair-Café hatte seine Maskenausgabe.

Vor circa fünf Wochen starteten die Ehrenamtlichen Repair-Angel mit der Produktion der Masken, vor etwa drei Wochen begann die Ausgabe. Wohlgemerkt: Die Masken werden nicht verkauft, sondern gegen eine Spende verteilt. „Jeder gibt das, was er kann“, betont Wolfgang Götze , der hinter den Fensterkulissen agiert. Insgesamt hat das Team des Repair-Cafés bereits mehr als 2000 Masken unter die Leute gebracht.

Auch am Freitagnachmittag sind zahlreiche Ochtruper vor Ort, um sich einzudecken. Diesmal bildet sich aber keine Schlange. „Beim letzten Mal mussten wir früher zumachen, weil wir keine Masken mehr hatten“, erzählt Brigitte Bründer und reicht einer Mutter, die mit ihrer Tochter zur Ausgabe gekommen ist, einen Stapel Masken. Für Kinder haben die Ehrenamtlichen extra farbenfrohe Exemplare genäht. Pro Nase empfiehlt Brigitte Bründer zwei Masken. „Wenn mal eine in der Wäsche ist“, gibt sie zu bedenken. Eine Waschanleitung gibt es außerdem gratis dazu.

Die selbstgenähten Schutzmasken werden stark nachgefragt. Foto: Anne Steven

Explizit weisen die Ehrenamtlichen darauf hin – und das muss auch jeder, der bei ihnen eine Maske erhält, unterschreiben –, dass die Behelfsmasken nicht dem genormten Schutz entsprechen. „Ihr Gebrauch unterliegt der Eigenverantwortung“, betont Wolfgang Götze. Die Masken dienen lediglich als Hilfsmittel.

Während bei der Fensterausgabe meist Privatleute auftauchen, wenden sich auch Ochtruper Firmen an das Repair-Café. „Wir haben einige Aufträge aus der Industrie“, erzählt Wolfgang Götze von Unternehmen, die sich mit der Nähkunst der Ehrenamtlichen behelfen, weil sie anderweitig keine Masken mehr bekommen – unter anderem übrigens auch Arztpraxen und Apotheken.

Auch am heutigen Samstag werden von 10 bis 13.30 Uhr, Professor-Gärtner-Straße 16, wieder Masken gegen eine Spende ausgegeben.