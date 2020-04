Gerne hätte auch die Bücherei St. Lamberti am morgigen Dienstag wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. „Aber die generelle Aussage, dass Bibliotheken wieder öffnen dürfen, ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich interpretiert worden und in NRW nur unter sehr strengen Auflagen möglich“, schreibt die Bücherei in einer Pressemitteilung. Deshalb bleibe die Einrichtung in Ochtrup noch voraussichtlich bis zum 3. Mai (Sonntag) geschlossen.

Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch bis Mitte Mai verlängert. Die Rückgabe über den Automaten ist weiterhin möglich und auch erwünscht. Um alle Kunden mit Mediennachschub zu versorgen, richtet die Bücherei neben der Möglichkeit der online-Ausleihe von eMedien, nun auch einen Abholservice ein: „Im Online-Katalog der Bücherei (OPAC), der über die Homepage www.buecherei-lamberti-ochtrup.de erreichbar ist, können bis zu zehn Medien ausgesucht werden. Voraussetzung: Die Medien sind derzeit in der Bücherei verfügbar“, beschreibt die Bücherei das Verfahren. Die Titel sollten mit Angabe von Medienart (Buch, CD, DVD etc.), dem genauen Titel und, falls vorhanden, dem Autor per E-Mail an die Bücherei geschickt werden. Dazu noch die Angabe der Lesernummer des Büchereiausweises, und das Büchereiteam wird per E-Mail einen Abholtermin bekannt geben.

Die Medien liegen am genannten Termin im Eingangsbereich der Bücherei zur Abholung bereit. Für den Transport muss eine eigene Tasche mitgebracht werden.