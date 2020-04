Der Vorstand der Ochtruper Tafel hat sich dazu entschlossen, die Lebensmittelausgabe wieder aufzunehmen. Am morgigen Donnerstag findet im Hof der Tafel die Ausgabe von haltbaren Lebensmitteln statt – unter geänderten Bedingungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Anders als sonst, bekommen Bedürftige jetzt vorgepackte Lebensmittel und es wird auf ausreichend Abstand beim Abholen geachtet.

Die Ausgabe erfolgt nicht in den Räumen der Ochtruper Tafel, sondern außen im Hof. Eine Auswahl – wie bisher – ist nicht möglich. Die Ausgabe erfolgt in fertig gepackten Kisten. Taschen sind unbedingt mitzubringen. Es werden zurzeit nur haltbare Lebensmittel ausgegeben. Es gibt Differenzierungen für Personen, die kein Schweinefleisch essen, sowie Vegetarier. Kinder sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Folgende Ausgabezeiten sind vorgesehen: 14 bis 15 Uhr Gruppe grün, 15 bis 16 Uhr Gruppe gelb, 16 bis 17 Uhr Gruppe rot. „Bitte halten Sie sich unbedingt an die für Sie vorgesehenen Zeiten. Kommen Sie nicht vorzeitig zur Tafel. Es ist genug für alle da. Bitte beachten Sie unbedingt die Hygiene- und Verhaltensregeln“, heißt es in der Mitteilung.