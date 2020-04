Bildungspakete für den Hausgebrauch

Den Caritaswerkstätten in Langenhorst hat das Coronavirus eine Zwangspause verpasst. Seit dem 18. März herrscht dort ein Betretungsverbot für die Beschäftigten. Werkstattleiter Alexander Lürwer geht davon aus, dass diese Maßnahme mindestens bis zum 3. Mai dauern wird. Während die Beschäftigten die Werkstätten nicht betreten dürfen, kommen die Mitarbeiter weiterhin zur Arbeit. Denn sie werden gebraucht.

„Wir haben Personal, das hier vor Ort ist, aber auch in den Wohnheimen“, berichtet Alexander Lürwer. So wurden Mitarbeiter nicht nur in Caritaseinrichtungen entsandt. „Wir unterstützen auch trägerübergreifend, damit die Tagesgestaltung gestemmt werden kann“, betont der Werkstattleiter. Die Maßnahme finde zwar auf freiwilliger Basis statt, doch die Resonanz auf diese Anfrage beim Personal sei groß gewesen. „Toll, wie sich alle in der Krise unterstützen“, freut sich Alexander Lürwer über das Engagement seiner Mannschaft.

Pakete zur Persönlichkeitsbildung

Auch wenn die Werkstätten derzeit geschlossen sind, geht die berufliche Bildung für die Beschäftigten trotzdem weiter. So gibt es individuelle Bildungspakete, die unter anderem Arbeitsblätter und praktische Übungen enthalten. Für letztere verschicken die Caritaswerkstätten Materialien. Für die Beschäftigten im Arbeitsbereich schnürten die Mitarbeiter Pakete zur Persönlichkeitsbildung. Unterstützung von den Mitarbeitern gibt es via Videotelefonie, per E-Mail oder auch telefonisch.

Zudem wurden einige Aufträge in die Wohnheimgruppen oder, sofern dies möglich war, auch in die privaten Wohnungen verlegt. Die Mitarbeiter bieten zudem die sogenannte „aufsuchende Hilfe“ an, also zum Beispiel Spaziergänge oder kleine Radtouren zu zweit und unter Wahrung der derzeit notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Regelmäßig stünden seine Mitarbeiter zudem in Kontakt mit Angehörigen und versuchten die Familien zu unterstützen und zu entlasten. „Die Betreuung ist aktuell das Wichtigste“, betont Alexander Lürwer.

Unabhängig von der Corona-Krise müssen die Caritaswerkstätten natürlich auch Lieferverträge erfüllen. Teilweise springen dafür die Mitarbeiter in der Produktion ein. Doch auch ihre Kunden hätten derzeit meist weniger Aufträge, sagt der Werkstattleiter. Generell stoße er auf großes Verständnis, wenn die Caritaswerkstätten aufgrund der aktuellen Situation nicht alle Liefertermine einhalten könnten.