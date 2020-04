Ochtrup -

Während die ältesten Schüler wieder in den Unterricht gehen können, haben die Größten der Kleinen noch etwas Schonfrist. Die Viertklässler sollen am 4. Mai wieder in die Schule. Die Stadt Ochtrup inspizierte jetzt die Marienschule, um sicherzugehen, dass die hygienischen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden können.