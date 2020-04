Keine Frage, der Stillstand tut weh – auch seelisch. „Es geht nicht nur um das Finanzielle“, sagt Stefan Rosenboom . „Wir sind Schausteller – jetzt im Frühjahr wollen wir `rausgehen und den Menschen Freude bringen.“ Doch es wird still bleiben an diesem Wochenende in Ochtrup: Die Frühjahrskirmes darf – natürlich – nicht stattfinden.

Wie geht es den Schaustellern? Wie gehen sie mit dieser nie dagewesenen Situation um? Worauf hoffen sie? Stefan Rosenboom, dessen Familie die Ochtruper Kirmes schon seit Jahrzehnten ausrichtet, stand schon Anfang März auf dem Send in Münster in den Startlöchern, als dieser dann am 9. März definitiv abgesagt wurde. Das Leben stand da noch nicht still. Restaurants waren geöffnet. Alle Läden. Alle Schulen. Alle Kindergärten.

Keine Einnahmen seit Weihnachten

„Sie müssen eins bedenken: Uns fehlen die Einnahmen ja nicht erst seit März“, so Rosenboom am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Saison geht von Ostern bis Weihnachten.“ Das bedeutet: Die Schausteller stehen seit Ende Dezember ohne jegliche Einnahmen da.“ Rosenboom nennt die Stichworte Soforthilfen und KfW-Kredite – auch für die Schausteller gibt es natürlich staatliche finanzielle Unterstützung. Auch von Erspartem und Rücklagen spricht Stefan Rosenboom, von denen er und seine Kollegen jetzt lebten. 5 000 Schausteller gebe es bundesweit.

Eines der ältesten Kulturgüter

Seit März, sagt Rosenboom auf Nachfrage, seien ihm sechs Veranstaltungen entgangen – darunter so große wie in Oberhausen oder Goslar mit um die 400 Schaustellern. In Ochtrup wären an diesem Wochenende zirka 20 dabei gewesen. Ist so eine Kirmes dann weniger wichtiger, weil sie so klein ist? Volksfeste, sagt Rosenboom klar, seien „eines der ältesten Kulturgüter“ in Deutschland. Gerade auf der kleineren Kirmes träfen sich Bürger, Nachbarn, Bekannte und Freunde. „Die Gesundheit geht vor“, betont der Ochtruper. Doch er sagt auch dieses: „Man muss einen Weg finden.“

Nachrichten aufsaugen

Dass das Oktoberfest in München abgesagt worden ist, wertet Rosenboom keineswegs als schlechtes Signal für Kirmesveranstaltungen. „Sie können das Oktoberfest nicht mit einer Kirmes vergleichen.“ Dort feierten Tausende aus der ganzen Welt in Bierzelten auf engestem Raum. Eine Kirmes mit Mundschutz kann sich Rosenboom dagegen sehr wohl vorstellen.

Schlimm, sagt er, sei die Ungewissheit. „Ich höre allen Nachrichten, ich sauge sie auf.“