Ochtrup -

Von Alex Piccin

In Ochtrup aufgewachsen, nach über drei Jahrzehnten zurückgekehrt und vorübergehend zum Bleiben verdammt: Cornelia Boge lebt in Griechenland und befand sich auf Stippvisite in Deutschland. Trotz aller erwartbaren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Corona-Schwierigkeiten in Hellas sowie dem wiederentdeckten Bezug zur Töpferstadt, möchte sie in ihrer Wahlheimat Griechenland bleiben.