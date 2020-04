Das Jugendcafé Freiraum hat seine Aktivitäten in den virtuellen Raum verlagert. Das Team bleibt laut einer Presseinformation in vielfältiger Weise mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt, um so auch in der Krise an der Seite der jüngeren Generation zu sein.

Damit diese Aktivitäten auch mit der realen Lebenswelt gekoppelt werden, rufen Jörg Eßlage, Fabian Post und Vera Hartmann zur „Freiraum-Insta-Foto-Challenge“ auf. Täglich werden neue Fotothemen vorgegeben, diese sollen die Ochtruper Kinder und Jugendliche dann unter dem Hashtag #freiraumpic auf Instagram posten. Den Anfang macht das Thema „Himmel“. Das beste Foto des Tages wird unter Berücksichtigung der Likes prämiert. Als Preis kann sich dann der Sieger am Fenster des Jugendcafés eine Süßigkeit und ein Getränk abholen.

Mitmachen dürfen alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Grundschüler, die noch kein eigenes Smartphone haben, können mit den Geräten der Eltern oder Geschwister und deren Unterstützung teilnehmen. Das Team ist auf Instagram unter folgenden Namen zu finden:

Jörg Vom Freiraum

fabian_vom_freiraum

vera_vom_freiraum.