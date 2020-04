Die Corona-Krise ist auch am Schachklub Ochtrup (SKO) nicht spurlos vorübergegangen. Der Spielbetrieb der Mannschaften ruht in sämtlichen Ligen. Allerdings hat Schach den Vorteil, dass Turniere auch online durchgeführt werden können.

So haben sich einige Schachspieler des SKO auf einer Online-Plattform getroffen und dort eine digitale Vereinsmeisterschaft ausgespielt. „Es ging über sechs Runden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Spieler und Partie“, beschreibt der SKO die Regeln. Letztlich setzte sich Ralf Schwietering mit vier Punkten an die Spitze der Tabelle und darf sich fortan erster Online-Vereinsmeister nennen. Platz zwei belegte mit drei Punkten Günter Kaiser, vor Thomas Holtmannspötter und Stefan Boshe-Plois mit je 2,5 Zählern. Der SKO will auch weiter online aktiv sein. Geplant sind Turniere wie Blitz- und Schnellschach-Pokalmeisterschaften.