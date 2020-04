Woran werden Sie sich in einem Jahr erinnern, wenn Sie an die aktuelle Pandemie zurückdenken?

Natürlich an viel Leid und Verluste, die so ein Seuchenzug mit sich bringt. Aber auch an viele Helden des Alltags, vor allem in der Pflege und im Gesundheitswesen. Ich denke, ich werde mich auch an die Solidarität und Hilfsbereitschaft im Alltag, bei der Arbeit, in der Familie, der Nachbarschaft und unserem Gemeinwesen erinnern. Corona wirkt zurzeit – so verrückt das klingt – wie ein unsichtbarer Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Wir entdecken den Wert gemeinsamer, gemeinschafts-stiftender Werte neu.

Woran merken Sie das?

Allein schon an dem ernst gemeinten Wunsch „Bleiben Sie gesund“, den man derzeit überall hört. Ich erlebe gerade hier vor Ort, dass die Menschen sehr viel Respekt und Mitgefühl an den Tag legen. Das strahlt bis in die Familien. Dort muss der Alltag zwangsläufig neu erfunden werden. Wie mir Kolleginnen und Kollegen mit jüngeren Kindern berichten, wird derzeit viel mehr gemeinsam gespielt, gebastelt und gekocht. Fast wie ich es aus meiner Kindheit kenne.

In der Tat. Die Zeit scheint still zu stehen. Doch was bedeutet das für die wirtschaftlichen Folgen?

Machen wir uns nichts vor: Die werden dramatisch sein. Ich bin mir sicher, dass wir noch lange mit den Verwerfungen zu kämpfen haben. Aber ich bin mir genauso sicher, dass wir nach der Krise auch wieder einen dynamischen Aufschwung erleben werden, der dem Wirtschaftswunder nach dem Krieg ähneln könnte.

Zweckoptimismus?

Nein. Ich will damit sagen, dass wir bei aller Dramatik um Corona nicht den Mut verlieren sollten. Die Wissenschaft wird uns in absehbarer Zeit einen geeigneten Impfstoff liefern. Es wird eine Zeit nach Corona geben. In jedem Neubeginn liegt eine Chance zum Besseren. Das betrifft die Abhängigkeiten durch die Globalisierung genauso wie unseren Umgang mit Gesundheitswesen und Pflege. Da wird sich viel ändern, zum Besseren.

Was macht Ihnen da Mut?

Wie gesagt: Die vielen Helden des Alltags, die eine solche Krise hervorbringt. Aber auch unsere politischen Entscheidungsträger, die von der Bundes-, über die Landespolitik bis in die kommunalen Verwaltungen in erstaunlich kurzer Zeit mit ruhiger und souveräner Hand agieren. Ich erlebe das politische System dieses Landes bislang als ausgesprochen krisentauglich.

Haben Sie Kurzarbeit beantragt?

Nein, bei der Fülle der Aufgaben nicht. Gut die Hälfte der Belegschaft arbeitet von Zuhause aus, die andere vornehmlich in der Beratung. Der Bedarf ist riesig und wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Unser Vorstand hat sich auf die Standorte Emsdetten und Ochtrup aufgeteilt, so dass wir auch bei krankheitsbedingten Ausfällen handlungsfähig bleiben.

Was überwiegt bei Ihnen persönlich: Sorge oder Hoffnung?

Das hält sich die Waage. Meine beiden erwachsenen Töchter arbeiten als Ärztinnen im klinischen Betrieb und wir wissen sehr genau, dass der Höhepunkt der Pandemie noch vor uns liegt. Das macht mir Sorgen. Aber: Danach geht es auch wieder bergauf. Bis dahin empfehle ich, den Informationen des Robert-Koch-Instituts zu folgen und nicht jede Schreckensmeldung für bare Münze zu nehmen.

Gelassenheit ist eine Tugend, die wir übrigens von den ältesten Bewohnern unseres Josefs-Stifts abschauen können. Sie gehen aktuell – wegen der verhängten Isolation der Einrichtung – durch eine ganz harte Zeit, stützen sich aber gegenseitig und freuen sich darauf, hoffentlich bald wieder Besuch bekommen zu dürfen. Sie resignieren nicht, weil sie Krisenzeiten schon erlebt und überlebt haben. Ich finde das vorbildlich. Das gilt auch für das Verhalten und das Engagement der Mitarbeiter im Stift. Die machen einen Super-Job. Dafür gebührt ihnen ein großes Kompliment.