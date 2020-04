Der Schützenverein Wester teilt mit, dass das Schützenfest 2020 wie auch das Grillen am Schützenplatz aus bekannten Gründen abgesagt werden. Der Vorstand hofft, der schnellen Verbreitung des Coronavirus damit entgegenzuwirken. An unbeschwertes Feiern sei in der aktuellen Situation ohnehin nicht zu denken. Der Verein lobt in seiner Mitteilung das Verständnis von Festwirt Gerd Nienhaus, der Musiker der Stadtkapelle Gronau, des Spielmannszuges Nachtigallen und der Blaskapelle Gust, des DJs „Partyfire“ sowie der Tanzkapelle „Highlights“ für diese Maßnahmen. Der Vorstand des Schützenvereins will weiter über mögliche Alternativen diskutieren.