Auf der Sonderabfalldeponie müssen vier Sickerwasserschächte saniert werden (wir berichteten). In Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster wurde die Firma Lobenhofer Bau und Umwelt GmbH (LBU) aus Bayern mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt, die im Mai beginnen und voraussichtlich im Sommer 2021 beendet sein werden. Das teilt die Bezirksregierung Münster mit.

Die Sanierungsmaßnahme ist wichtig für die langfristige Sicherheit der Deponie, da in der ehemaligen Tongrube weiterhin Sickerwasser anfällt. Dieses wird über Zuleitungen an der Deponiesohle den Sickerwasserschächten zugeleitet, von dort in einen Lagertank gepumpt und per Tankwagen zu einer Behandlungsanlage abtransportiert.

Im Februar 2017 wurde das Insolvenzverfahren der Betreibergesellschaft, der Gesellschaft für Materialrückgewinnung und Umweltschutz (GMU), eröffnet. Als Inhaberin der Deponie ist die GMU trotz des Insolvenzverfahrens weiterhin für die Sicherheit verantwortlich und hat deshalb in Abstimmung mit der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beantragt (wir berichteten). Die Bezirksregierung Münster hat im November 2019 hierfür die Genehmigung erteilt. Mit der Firma LBU wurde ein Unternehmen gefunden, das bereits Erfahrung mit der Sanierung von Deponien und Schachtbauwerken hat und Referenzen vorweisen konnte.

Bei den Arbeiten werden höchste Anforderungen an den Arbeitsschutz und die Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen gestellt. Dazu werden die notwendigen Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen, in denen die Sicherungsmaßnahmen beschrieben werden, mit der örtlichen Feuerwehr abgestimmt. Aufgrund der Insolvenz des ehemaligen Deponiebetreibers ist das Land NRW beziehungsweise die Bezirksregierung für die Vergabe zuständig. Das Land wird auch einen Teil der Kosten übernehmen, da die Sicherheitsleistung der ehemaligen Betreibergesellschaft hierfür nicht ausreicht.