Im Mai gibt es wieder öffentliche Gottesdienste

Die Kirchen und Bänke sind vermessen, Laufwege überlegt, Gottesdienstpläne angepasst. Am gestrigen Donnerstag und am morgigen Samstag haben und werden Mitglieder des Pfarreirats in den Ochtruper Kirchen noch die nötigen Markierungen anbringen. Und dann sollen an diesem Wochenende auch in der Töpferstadt wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden – „allerdings unter Beachtung aller Hygienevorschriften“, schreibt die Pfarrei St. Lambertus jetzt in einer Pressemitteilung.

Das Wichtigste – wie im gesamten öffentlichen Leben – sei die Abstandsregel von 1,50 Meter. „Das führt in allen Kirchen zu einer starken Reduzierung der Sitzplätze“, informiert die Kirchengemeinde. Demnach bleiben in St. Lamberti 126, in St. Marien 100, in St. Johannes Baptist 40 und in St. Dionysius 54 Sitzplätze. Insgesamt stehen 320 Plätze zur Verfügung.

Um möglichst wenige Menschen abweisen zu müssen – und ohne zu wissen, wie viele Menschen überhaupt kommen werden – hat sich die Pfarrei entschieden, die Anzahl der Gottesdienste am heute und morgen um drei zu erhöhen. Folgende Gottesdienstordnung gilt zunächst für den Mai.

Samstags finden um 17 Uhr Gottesdienste in St. Johannes Baptist und in St. Lamberti statt, um 18 Uhr sind Messen in St. Marien und St. Dionysius. Sonntags haben Gläubige die Möglichkeit, um 8.30 Uhr in St. Lamberti, um 9.30 Uhr in St. Marien, um 10 Uhr in St. Dionysius, um 11 und um 18 Uhr in St. Lamberti sowie um 19 Uhr in St. Marien, eine Messe zu feiern.

Helfer werden darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und auch an den Eingängen die Gottesdienstbesucher zählen. „Wir bitten jetzt schon um Verständnis, dass gegebenenfalls eine Kirche wegen Erreichen der Höchstteilnehmerzahl geschlossen werden muss“, formuliert Pfarrer Stefan Hörstrup eine Sorge.

Die Hände müssen beim Eintreten ins Gotteshaus desinfiziert werden. Ein eigenes Gotteslob kann mitgebracht werden, die Gemeinde stellt aber auch Liederzettel zur Verfügung.

„Besonders die Risikogruppe sollte sich natürlich überlegen, ob jetzt bereits eine Teilnahme an einem öffentlichen Gottesdienst sinnvoll ist“, rät Hörstrup und merkt an: „Wir werden weiterhin den Gottesdienst, jetzt aber um 11 Uhr, aus St. Lamberti im Internet übertragen.“ Die Gottesdienste an den Werktagen finden zu den gewohnten Zeiten statt. Lediglich die Laudes mittwochs in St. Lamberti entfällt.

In Welbergen finden alle Gottesdienste in der großen Kirche statt. „Wir hoffen, in verantwortungsvoller Weise mit der Situation umzugehen und danken schon jetzt für das Verständnis, dass auch wir uns durch manche Änderungen der flexiblen Lage anpassen müssen“, so Hörstrup abschließend.