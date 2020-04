Auch wenn Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen gelten und eingehalten werden sollen: Der Frühling steht in voller Blüte und lädt zum Spaziergang ein. Wie lässt sich der Spaziergang der Familie mit mehr Spannung für die Kinder verbinden? Diese Frage beschäftigte auch Tim Kersting und Vincent ten Voorde von der SPD . Die beiden haben sich deshalb eine Aktion ausgedacht. Die SPD-Kandidaten, Fraktions- und Vorstandsmitglieder haben Teddybären hinter ihren Fenstern aufgestellt. „Diese wollen nun von den Ochtruper Kindern entdeckt werden“, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung. „Die Ochtruper können mit den Kindern auf die Suche nach den Bären gehen.“ Wenn ein Bär gefunden worden ist, sollen die Bilder in den sozialen Medien geteilt werden. Hierzu soll der Hashtag #BärenstarkfürOchtrup genutzt werden. „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Ochtruper sich mit ihren Kindern der Aktion anschließen und ebenfalls gut sichtbar Teddybären hinter die eigenen Fenster stellen, damit diese von Kinder entdeckt werden können“, wird Vincent ten Voorde in der Mitteilung zitiert. Die Bilder können auch auf den eigenen Facebook-Profilen geteilt und somit die sozialen Medien mit Ochtrups Bären gefüllt werden.

Die Idee zu der Aktion stammt aus den Niederlanden. Bilder von den gefundenen Bären können auch an die SPD geschickt werden (E-Mail vincent.tenvoorde@spd-ochtrup.de), die diese auf ihrer Homepage veröffentlicht. Unter den Einsendungen wird ein großer Teddybär als Gewinn verlost.