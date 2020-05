Die Ochtruper CDU lädt unter dem #barbara­­bewegtochtrup zu einer Running-Challenge ein. Mit der Frage, wie man sich in Zeiten von Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen trotz geschlossener Fitnessstudios und abgesagter Trainingseinheiten fit hält, hatten sich Julia Post , Andrea Eiling , Katharina Westkott und Hannes Westkott von der CDU beschäftigt.

Gemeinsam mit designierten CDU-Ratskandidaten, Fraktions- und Vorstandsmitgliedern will die Union nun im Rahmen einer vierwöchigen Aktion bewegen. „Wir starten mit unserer Challenge am Samstag (9. Mai)“, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. Vom 9. Mai bis zum 7. Juni (Sonntag) sind Breitensportler, Sportler aus den Vereinen und sportbegeisterte Ochtruper zum Mitmachen eingeladen. „Gemeinsam wollen wir die Laufschuhe schnüren und neben Kilometern auch Pluspunkte für das persönliche Fitnesskonto und jede Menge Erfolgserlebnisse sammeln“, freut sich die CDU-Bürgermeisterkandidatin Barbara Kuhls-Mahlitz, die laut Pressemitteilung die Sportschuhe ebenfalls bereits hervorgeholt hat.

Um die Motivation zu steigern, wird die Aktion von einem Gewinnspiel begleitet: Jeder Lauf ab drei Kilometern Länge zählt und qualifiziert zur Gewinnspielteilnahme. Zu gewinnen gibt es Gutscheine von Ochtruper Gastronomen, die mit dieser Aktion unterstützt werden sollen.

Wer teilnehmen möchte, kann sein aufgezeichnetes Laufergebnis auf der Facebookseite der CDU oder auf Instagram posten. Jeder gepostete Lauf zählt als ein Los für das Gewinnspiel. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind dort ebenfalls nachzulesen.