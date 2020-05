Ein Schützenfest oder auch ein Kaiserfest zu organisieren, das bedeutet für einen Vorstand und Festvorstand viel Arbeit und intensive Planung. Auch der Schützenverein Einigkeit hat mit den Vorbereitungen für das Kaiserfest 2020 bereits vor Monaten begonnen. Nun muss er die Veranstaltung absagen.

„Leider sind wir in der Zwischenzeit von Problemen überrollt worden, die in ihrer Dimension in unserer Vereinsgeschichte einzigartig sind“, schreibt der Schützenverein in einer Pressemitteilung. Die Bekämpfung des Coronavirus habe sich zu einer globalen Herausforderung entwickelt, die alle Bereiche der Gesellschaft betreffe und aktuell noch immer nicht in Gänze bemessen werden könnte.

Bisher habe noch immer die Hoffnung bestanden, das Kaiserfest, das zeitlich fast drei Monate hinter den meisten Schützenfesten liegt, feiern zu können. „Wir sind vom Vorstand aber letztendlich zu der einstimmig gefassten Entscheidung gekommen, das für den Zeitraum vom 6. bis zum 9. August geplante Kaiserfest abzusagen“, heißt es in der Presseinformation. Diese Maßnahme umfasse auch das Kinderschützenfest am 8. August sowie das geplante Kinderzeltlager am 4. und 5. Juli.

Diese Entscheidung sei in enger Abstimmung mit allen Beteiligten, wie etwa dem amtierenden Kaiserpaar Andreas und Claudia Treder, dem Festwirt, den Musikern sowie dem Festvorstand unter Führung des Oberst Martin Kippelt, getroffen worden.

„Die Absage lässt sich aus unserer Sicht nicht abwenden, da wir aktuell nicht absehen können, ob für den Zeitraum weiterhin ein Kontaktverbot fortbestehen wird. Weiterhin sind wir der Überzeugung, dass, selbst wenn eine behördliche Genehmigung vorläge, ein unbeschwertes Fest nicht möglich wäre.“ Zu einem gelungenen Kaiserfest gehöre mehr als nur ein Vogelschießen mit Abstandsregelung. „Wir sprechen hier von Emotionen und Nähe, freundschaftlichen Umarmungen und ausgelassener Freude. Und das für alle Altersgruppen.“ Der Verein sei davon überzeugt, dass dieses im Rahmen eines Kaiserfestes in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird und möchte verhindern, dass Mitglieder und ihre Familien mit Vorbehalten oder Ängsten an den Veranstaltungen teilnehmen oder diesen ganz fernbleiben. „Ein Kaiserfest mit angezogener Handbremse ist für uns und auch für den amtierenden Kaiser keine Option.“