„Ein Imker weiß, was Entschleunigung ist.“ Mit dieser überraschenden Erkenntnis wartet Guido Holtmann schon am frühen Morgen auf. Er hat sich an diesem Samstag mit seinem Imkerkollegen Hendrik Pelster verabredet, weil sie den Honig der ersten Tracht für das Jahr 2020 (vor allem Rapshonig) gewinnen wollen.