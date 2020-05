Die Beschränkungen aufgrund des Coronavirus haben auch den Start in die Minigolfsaison nach hinten verschoben. „Aber jetzt kann es endlich losgehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ochtrup. Am Samstag (16. Mai) öffnet die Minigolfanlage im Stadtpark.

Wie wäre es mit einer Partie mit der Familie oder mit Freunden – natürlich unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen? Die Minigolfanlage ist werktags von 15 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Diese Regelung gilt bis Ende September. Der Eintritt kostet für Erwachsene einen Euro und für Kinder 50 Cent.

„Im Zuge der Öffnungen von Sport- und Freizeitanlagen stehen mittlerweile auch der Skatepark sowie die Boulebahnen in Langenhorst und im Stadtpark wieder offen für Benutzer. Lediglich die Ochtruper Bolzplätze müssen vorläufig noch geschlossen bleiben“, teilt die Stadt abschließend mit.