Die Schäden an den beiden beteiligten Autos werden von der Polizei auf etwa 13 000 Euro geschätzt. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Straße in Richtung Ochtrup. Etwa in Höhe der Autobahnüberführung hielt er an, um nach links abzubiegen. Den Schilderungen zufolge fuhren mehrere nachfolgende Fahrzeuge rechts an diesem vorbei. Ein dann folgender 41-jähriger Autofahrer aus Ochtrup fuhr auf den wartenden Wagen auf. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen.