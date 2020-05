„Wir waren nah am Ziel“, beschreibt Katechetin Daniela Becker die Vorbereitung zur Erstkommunion. Die Beichte und zwei Gruppenstunden fehlten noch zur Komplettierung des Kommunionunterrichts – und natürlich der große Tag. 14 Kinder aus Langenhorst und 19 aus Welbergen hätten am Sonntag (17. Mai) und am 7. Juni die Erstkommunion empfangen sollen. Die Auswirkungen des Coronavirus haben den Termin jetzt weit nach hinten ins Jahr verschoben.

An den Wochenenden des Ersten und des Zweiten Advents (28./29. November und 5./6. Dezember) sollen die Kinder jetzt in Kleingruppen die Erstkommunion empfangen. Manche sind darüber todtraurig, andere nehmen die Situation, wie sie ist. „Das Gute ist, die Planung ist gefühlt fix“, sagt etwa Heike Wieling, die Katechetin für Welbergener Kinder ist. Sicher hätten diese dem Tag entgegengefiebert, aber zeitgleich auch mitbekommen, wie viele Veranstaltungen im Laufe der vergangenen Wochen und Monate abgesagt worden sind. So konnten sie sich auf eine Verschiebung ihrer Kommunion einstellen.

Daniela Becker und Sohn Max hingegen zeigten sich enttäuscht: „Die Kinder sind geknickt. Wir hatten uns eigentlich auch auf eine schöne Feier im Garten eingestellt.“

Sicher ist, dass eine Erstkommunion im Winter etwas Besonderes sein wird. „Das wird es so wohl nicht wieder geben“, schätzt Heike Wieling. „Ein Kommentar war zum Beispiel: ‚Dann kommen wir also im weißen Schnee mit einem weißen Ross und im weißen Kleid.‘“ Die zeitliche Anlehnung an den Advent und Weihnachten unterstreiche andererseits dieses feierliche Ereignis.

Nach den Herbstferien werden die Katecheten die Kommunionvorbereitung wieder aufnehmen. Zu den letzten Vorbereitungen zählt dann auch wieder das Einkleiden, denn in der Regel werden Anzug und Kleid gegen Jahresende gekauft. Zwischen 120 und 180 Euro können da schnell fällig werden. Da die Kinder aber wachsen, passt wohl kein Outfit mehr. Heike Wieling hat dafür eine gute Lösung gefunden. Sie hat das Kleid für ihre Tochter in einem Geschäft in Rheine gekauft: „Drei, vier Wochen vor der Kommunion kann dort kontrolliert werden, ob die Größe noch passt und gegebenenfalls umtauschen.“ Vielleicht gibt es dann ja auch eine Strumpfhose oben drauf.