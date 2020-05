In der vergangenen Woche wurden einige Stadtwerkekunden von Personen angerufen, welche sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Ochtrup ausgegeben haben beziehungsweise angeblich im Auftrag der Stadtwerke Ochtrup handeln würden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Das Ziel dieser Telefongespräche ist, relevante Kundendaten für einen Anbieterwechsel zu erlangen. In einigen Fällen wurden Informationen über die An- und Abwesenheitszeiten abgefragt. Derartige Telefonaktionen sind in Deutschland ohne Zustimmung des Kunden gesetzlich verboten“, so Stadtwerke-Vertriebsleiter Tobias Klingebiel.

Die Stadtwerke Ochtrup weisen alle Kunden ausdrücklich darauf hin, dass die Mitarbeiter des Kundenservices niemals vertrauliche Kundendaten wie Bankverbindung oder Rechnungsdaten am Telefon abfragen. Sollte es zu einem ungewollten Vertragsabschluss per Telefon gekommen sein, haben die betroffenen Kunden ein 14-tägiges Widerrufsrecht, welches grundsätzlich für jeden besteht, der am Telefon einen Vertrag abschließt.

Verunsicherte Kunden können sich jederzeit an die Stadtwerke Ochtrup unter der Telefonnummer 0 25 53 / 71 33 wenden.