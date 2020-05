Ein Alleinunfall auf der Bahnhofstraße ist für einen 17-jährigen Ochtruper am Dienstagnachmittag glimpflich verlaufen. Nach ersten Erkenntnissen hat er auf seinem Motorroller offenbar den Abstand zum Vordermann nicht eingehalten und so stark gebremst, dass er die Kontrolle über sein Zweirad verloren hat. Die Kameraden der Feuerwehr haben ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden. Der 17-jährige Fahrer wurde in einem Rettungswagen erstversorgt, blieb aber unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden am Roller.