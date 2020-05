Wenn Haustiere krank sind, es ihnen nicht gut geht, müssen sie zum Tierarzt. Doch auch in den Praxen für die Vierbeiner gilt das Abstandsgebot. Die Behandlung der Tiere erfolgt derzeit zumeist ohne dass die Besitzer dabei sein können. Außer in absoluten Ausnahmefällen, etwa, wenn sich ein Tier gar nicht behandeln lassen will.