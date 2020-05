Die Volksbank Ochtrup-Laer hatte alle Schüler der Grundschulen in Ochtrup, Wettringen, Laer, Horstmar und Leer eingeladen, am Jugendwettbewerb „Jugend creativ“ teilzunehmen, der in diesem Jahr zum 50. Mal ausgetragen wurde. Im Jubiläumsjahr waren die Schüler, unter dem Motto „Glück ist…!“, aufgerufen, kreativ zu werden und ein Bild zu malen.

Auf der Suche nach ihren Glücksmomenten zeigten sich die Grundschüler mehr als fantasievoll. Rund 1600 Malarbeiten wurden eingereicht. Dieter Jürgens , Marketingmitarbeiter der Volksbank, war begeistert von der Vielzahl der tollen Ideen. „Unter anderem wurde das ‚Glück‘ gefunden mit Freunden, beim Spiel oder im Urlaub. Besonders oft wurde die Familie als Glücksort dargestellt. Ein Zeichen, dass für die Schüler gerade dieser Platz große Bedeutung hat“, stellte Dieter Jürgens erfreut fest. Eine Jury bewertete die eingegangenen Malarbeiten und ermittelte pro Klasse einen „Klassensieger“.

Die Prämierungen in den Schulen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Also wurden alle Klassensieger angeschrieben und informiert, dass die Siegerurkunde sowie ein schöner Preis in der Bank erhältlich sind. Die Preise für die Quiz-Teilnahme wurden ebenfalls zugestellt. „Auf die gewohnten farbenfrohen Ausstellungen der Siegerbilder haben wir schweren Herzens in diesem Jahr verzichtet“, berichtet Dieter Jürgens.