In Zeiten der Not ist das Sozialbüro „Offenes Ohr“ der Kirchengemeinde St. Lamberti weiterhin für Hilfesuchende da. Seit dem Lockdown im März jedoch nicht mehr wie gewohnt im vertraulichen Gespräch mit Zweier-Teams an einem geschützten Ort in den Räumen des Familienunterstützenden Dienstes an der Marktstraße, sondern telefonisch.