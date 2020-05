Seid nicht traurig

Der Schützenverein Lan­genhorst kann in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie zu Pfingsten kein Schützenfest feiern. Dennoch bittet der Vorstand, die Vereinsfahnen als Zeichen der Verbundenheit auszuhängen. Der Schützenverein wird zum Gedenken an die verstorbenen Schützenbrüder einen Kranz am Ehrenmal auf dem Friedhof niederlegen. Der Vorstand greift eine Aktion des Schützenvereins Dutum aus Rheine auf und bittet seine Mitglieder, ein Bild vom ihrem Schützenfesttag mit dem Motto „Schütze allein zu Haus“ zu machen. Auf dem Bild soll entweder der Schütze alleine oder mit seiner Familie abgebildet sein. Das Bild soll entweder über die Facebook-Seite des Schützenvereins oder per Whats-App an Stefan Hinkelammert (01 70 / 2 8 5 7 2 57) oder an Dominik Wagner (01 51 / 17 48 16 49) gesandt werden. Die besten drei Bilder werden prämiert. Erster Platz: ein Gutschein für ein Essen im Landgasthaus Althoff; zweiter Platz:eine Flasche Lagerkorn; dritter Platz: eine Kiste Bier. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und ihrem Familien sowie allen Langenhorstern ein schönes Pfingstwochenende. Der Schützenverein geht davon aus, dass alle gemeinsam im Jahr 2021 wieder ein schönes Schützenfest in gewohnter Weise feiern können.