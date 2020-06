Das Thema der Gemeinschaftsmesse der kfd St. Marien lautet am heutigen Freitag: „Die sieben Gaben des heiligen Geistes.“ Beginn der Messe ist um 8.30 Uhr in der Marienkirche. Im Anschluss findet kein Frühstück statt, teil die Frauengemeinschaft mit. Am 13. Juni (Samstag) wird in der Samstagsabendmesse um 18 Uhr in der Marienkirche das Friedensgebet der kfd gebetet. Die geplante Sommerfahrt der kfd am 1. Juli (Mittwoch) fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Um sich trotz der vielen Absagen mit den Frauen verbunden zu fühlen, hat das Team der kfd St. Marien eine andere Aktion ins Leben gerufen. 250 Engel sind in diesen Tagen in der Frauengemeinschaft unterwegs. Losgeschickt wurden sie vom kfd-Team mit dem Bestimmungsort aller Mitglieder. „Der kleine Engel-Schlüsselanhänger ist ein Zeichen, dass wir trotz aller räumlichen Distanz mit den Frauen verbunden sind“, wird Brigitte Kuhlmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Auch in schweren Zeiten wollen die Frauen der kfd St. Marien zusammenhalten. „Bereits zu Beginn der Coronazeit sprachen sie sich dafür aus, einander zum Beispiel beim Einkauf zu helfen. Auch telefonisch war und ist das Team jederzeit erreichbar“, heißt es in der Mitteilung. „Der Engel mit der Aufschrift ‚Sei behütet’ und der beigefügte Brief sollen zudem etwas von der Hoffnung und dem Vertrauen in Gottes Nähe ausstrahlen, von der die Bibel spricht“, wird Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel zitiert. Eine dritte Botschaft formuliert Agnes Möllers: „Der Engel soll die Frauen spüren lassen, dass wir an sie denken und ihnen alles Gute wünschen.“ Die Engel werden in diesen Tagen verteilt.