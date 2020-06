Ochtrup -

Von Anne Steven

Hoher Besuch am Donnerstagnachmittag in Ochtrup: NRW-Ministerin Ina Scharrenbach war auf Stippvisite im Ortsteil Langenhorst. Einem Rundgang durch die denkmalgeschützten Stiftsgebäude schloss sich ein Gespräch mit dem Verwaltungsvorstand an, bevor auch die Vertreter der Ratsfraktionen ihre Fragen und Anregungen loswerden konnten.