Orgel in Welbergen wird generalüberholt

Ochtrup -

Von Anne Spill

120 Jahre alt ist die Orgel in der St.-Dionysius-Kirche in Welbergen. Seit dieser Woche wird das wertvolle Instrument generalüberholt. Und das gestaltet sich sehr aufwendig wie eine Stippvisite in dem Gotteshaus deutlich macht. Doch der Aufwand lohnt sich, sagt Kirchenmusiker Thomas Lischik.