„The Minimalist“ an der Metelener Straße

Minimalismus ist die Idee vom einfachen Leben, endlich mit weniger auskommen, den Alltag entrümpeln. Dieser Trend hält sich bereits eine ganze Weile. Joshua Booth hat seine Ausstellung mit dem Titel „The Minimalist“ überschrieben. Am Freitag (12. Juni) wird sie in der Halle an der Metelener Straße 45 eröffnet.

Dem Ochtruper geht es aber nicht darum, den Minimalismus-Trend abzubilden. Vielmehr ist die Gestaltung der Ausstellung sehr einfach gehalten. „Die Besucher sollen sich ihre eigenen Geschichten zu den Bildern überlegen“, erklärt der Foto- und Videograf, der möglichst viel Freiraum für Interpretationen schaffen könne. „Das wird eine spannende Sache“, ist er überzeugt. Zudem gehe es in der Coronakrise darum, die Kreativität und Vorstellungskraft der Menschen anzusprechen. Insgesamt 24 Foto-Kunstwerke bekommen diese in der Industriehalle, die Josef Lahrkamp ihm für diese Zwecke zur Verfügung gestellt hat, zu sehen. Präsentiert werden die Werke mit Lichtinstallationen, Musik und kurzen Videosequenzen.

Der 24-jährige Künstler ist während seines Studiums viel gereist. Das spiegelt sich auch in seinen Werken wieder. „Die Bilder sind in der ganzen Welt entstanden“, erzählt er. Unter anderem dürfen sich die Besucher auf eine Bilderreihe freuen, die Wellen und Wasser zeigt. Die Aufnahmen wurden zugunsten der Technologieforschung zur Reinerhaltung der Ozeane verkauft. Mehr als 1000 Euro seien so zusammenkommen, freut sich Joshua Booth. Bei seiner Ausstellung in Ochtrup ging es ihm aber nicht um finanzielle Aspekte. Vielmehr war er daran interessiert, in seiner alten Heimat etwas auf die Beine zu stellen. „Es ist schon toll, wie viele Kontakte man noch hat und wie viel man darüber auf die Beine stellen kann“, sagt er, der nach dem Grafik-Design-Abitur an den Technischen Schulen in Steinfurt in Lemgo Medienproduktion studiert hat. Während des Studiums war ein Schwerpunkt übrigens auch Ausstellungsdesign.

Zu den besagten Kontakten gehören unter anderem Jonas Pieper vom gleichnamigen Geschäft für Uhren, Optik und Schmuck sowie Stefan Middendorf von der Rahmenwerkstatt. Letzterer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Werke von Joshua Booth auf eine hochwertige Leinwand zu drucken und dann auf einen Keilrahmen zu ziehen. Eine Schattenfuge sorgt für einen 3D-Effekt.

Jonas Pieper und Joshua Booth kennen sich über einen gemeinsamen Freundeskreis. Beide haben in ihrer Arbeit mit Optiken zu tun. „Wir schießen durch die gleichen Gläser“, meint Joshua Booth schmunzelnd. Die Zusammenarbeit habe da nahegelegen.

Er möchte den Besuchern seiner Ausstellung eine neue Sichtweise vermitteln. „Sie sollen nach der ganzen Corona-Thematik wieder eine klare Sicht bekommen.“

Apropos: Auch Joshua Booth und seine Mitstreiter musste für die Ausstellung ein Gesundheitskonzept vorlegen. Maximal zehn Besucher dürfen gleichzeitig die Ausstellung betreten. Und auch hier müssen Name und Kontaktdaten hinterlegt werden. „Das gehört mittlerweile schon dazu“, weiß der Künstler. Er hofft, dass viele Ochtruper die Chance nutzen, und seine Ausstellung besuchen. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung „The Minimalist“ öffnet am Freitag (12. Juni) ab 18 Uhr ihre Tore. Zu sehen ist sie bis einschließlich 3. Juli immer donnerstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr.