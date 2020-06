Nach der Vollbremsung geht’s weiter

Die Folgen der Corona-Pandemie sind in den vergangenen Wochen und Monaten auch an den Projekten des Vereins „Miteinander Ochtrup“ nicht spurlos vorbei gegangen. „Wie im gesamten öffentlichen Leben ging Mitte März kein Weg daran vorbei, sämtliche Angebote plötzlich einzustellen“, berichtet der Verein jetzt in einem Pressetext.

Für die Kursleiterinnen der Eltern-Kind-Gruppe, Beate Arndt und Marion Dörken , sowie der Gruppe „Kids Fun“, Annette Laurenz und Patricia Wülker, habe dies eine Vollbremsung bedeutet. Von Anfang an seien sich die Verantwortlichen jedoch einig gewesen, nicht tatenlos die Krise abwarten zu wollen. Als erste Maßnahme wurde der große Gruppenraum inklusive der Materialien aufgeräumt und gereinigt.

Das Ziel der Gruppenleiterinnen außerdem: die Bindung der Kinder und ihrer Familien an den Verein „Miteinander“ erhalten und fördern. Gleichzeitig nahmen sie sich vor, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Eltern und Familien zu entlasten, die durch die Kontaktsperre und Schließung von Kindergärten und Schulen über Wochen besonders gefordert waren.

Annette Laurenz und Patricia Wülker packten darum passend zur Frühlingszeit Päckchen mit Bastel-Material, was bei den sechs- bis zehnjährigen Mädchen leuchtende Augen und strahlenden Gesichter ausgelöst habe. Abgesehen von dieser positiven Reaktion beruhigte es die beiden Frauen bei diesen Begegnungen, dass die Situation anscheinend in den Familien entspannt war und es den Kindern gut zu gehen schien. Letzteres sei durchaus keine Selbstverständlichkeit in dieser belastenden Zeit, heißt es im Pressebericht. Die Gruppenleiterinnen blieben in Kontakt mit den Mädchen und schrieben sich sogar Briefe.

Auch Beate Arndt und Marion Dörken von der Eltern-Kind-Gruppe gingen in keiner Woche die Ideen aus, womit sie den Kleinkindern in der Corona-Zeit eine Freude machen konnten. „Mal brachten sie ihnen Buntstifte und Malvorlagen, mal Straßenkreide oder Seifenblasen, so dass der Alltag in den Familien kreativ bereichert wurde“, schreibt „Miteinander“. Da auch die Bewegung nicht zu kurz kommen sollte, waren auch mal ein Springseil oder ein Wasserball in den Päckchen zu finden.

In einer Woche ging es dann um eine Gemeinschaftsaufgabe: Jedes Kind sollte gemeinsam mit seinen Eltern einen Stein gestalten, der anschließend mit den fantasievoll bemalten Exemplaren der anderen Kinder vor der Eingangstür von „Miteinander“ an Piusstraße zu einer Corona-Schlange zusammengelegt wurde.

Nun, da die Angebote endlich wieder in den Miteinander-Räumen stattfinden, werde diese Schlange sicher noch einige Zeit an die Coronakrise erinnern und bestimmt auch noch um den ein oder anderen Stein ergänzt werden, hofft der Verein. Die Betreuerinnen, die Gruppenmitglieder und nicht zuletzt die Familien seien und hochmotiviert und freuten sich, dass das Gruppenleben, wenn auch noch eingeschränkt, wieder stattfinden könne.

Auch die weiteren Angebote des Vereins sind wieder zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Das Eltern-Café „KiWi“ wird freitags von 10 bis 12 Uhr angeboten, die Sprechstunden der Beratungsstelle finden montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung statt. Lediglich das Sprachcafé wird etwas länger coronabedingt eingeschränkt angeboten. Fragen beantwortet der Verein unter Telefon 0 25 53 / 9 26 69 03.