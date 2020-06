Eigentlich ist es die schönste Zeit in der Schullaufbahn: Die letzten Klausuren sind geschrieben, die Prüfungen abgelegt und im besten Fall bestanden. Also heißt es, den gemeisterten Lebensabschnitt gebührend zu feiern. Mottowoche, Schulsturm und Abschlussball lauten die etablierten Veranstaltungen, die in diesem Jahr jedoch allesamt flachfallen.