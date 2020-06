Die CDU Ochtrup geht in diesem Jahr mit einem größtenteils neuen, jüngeren und weiblicheren Team um ihre Bürgermeisterkandidatin Barbara Kuhls-Mahlitz in die Kommunalwahl am 13. September, schreibt sie in einer Pressemitteilung. „Ein junges, motiviertes Team, mit neuen und erfahrenen Gesichtern, mit dem wir Och­trup bewegen möchten“, betonte Kuhls-Mahlitz jetzt in der trotz der Coronakrise vollbesetzten Vechtehalle.

Die notwendige Abstandsregelung hielt die Ochtruper Christdemokraten nicht davon ab, an diesem Abend ihre Unterstützung für die Ratskandidaten zu bekunden. Das Ergebnis der Wahl der 17 Direktkandidaten zeigte mit 55 Ja-Stimmen von 57 Stimmenberechtigten die sehr große Zustimmung unter den CDU-Mitgliedern.

Ebenso wählten die Parteimitglieder auch die Stellvertreter sowie die Reserveliste zur bevorstehenden Wahl des Ochtruper Stadtrates. Besonders erfreulich sei es laut Kuhls-Mahlitz, dass es ihr und der gesamten CDU Ochtrup um den Vorsitzenden Herbert Löcker gelungen sei, viele Kandidatinnen ins Boot zu holen. Als Bürgermeisterin möchte sie mit ihrem Team im Rat und an der Spitze der Verwaltung aktiv Entscheidungen mit und für die Ochtruper Bürger treffen.

Einen kleinen Ausblick auf den etwas veränderten Kommunalwahlkampf gab es bereits für die Mitglieder. Anstatt auf gewohnte größere Veranstaltungen setzt die CDU dieses Jahr stärker auf das persönliche Gespräch nah am Bürger in den einzelnen Wahlkreisen. „Im gemeinsamen Dialog findet man durch Zuhören mutige Ideen und Lösungen, die später in Rat und Verwaltung in Handeln umgesetzt werden“, erklärt Barbara Kuhls-Mahlitz

Auch der CDU-Landratskandidat Mathias Krümpel nutzte die Gelegenheit, sich und seine politischen Ideen für einen zukunftsfähigen Kreis Steinfurt vorzustellen. Grundpfeiler einer starken Gesellschaft seien sowohl eine starke Wirtschaft, als auch die starke Landwirtschaft vor Ort. Der Dreiklang von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gehört für Krümpel zusammen.