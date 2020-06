Die Erstkommunionkinder aus St. Marien und St. Lamberti haben jetzt erneut Post von Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel und Susanne Hagemann erhalten, teilt die Kirchengemeinde mit.

Der erste Brief ging parallel zu einem Elternschreiben gleich zu Beginn der Coronakrise an die Kinder heraus. „Nachdem feststand, dass die Erstkommunionfeier verschoben wird, war und ist es uns wichtig, auch weiterhin mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und sie zu begleiten“, so Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel. In den Briefen gehe es immer um Jesus und seine Botschaft.

„Da unsere Katechetinnen und Katecheten sehr engagiert sind, klappt es mit der Zustellung der Briefe über WhatsApp reibungslos. Auch die Eltern und Kinder machen super mit“, so Susanne Hagemann. Mittlerweile seien aus der Briefaktion drei tolle Videos entstanden. Zwei davon sind auf der der Homepage der Kirchengemeinde zu sehen.

Kooperation mit Familiengottesdienstkreis

Das neue Schreiben kommt passend zur geplanten Fronleichnamsprozession. Da diese in diesem Jahr nicht stattfinden kann, haben sich die beiden Verantwortlichen etwas anderes für die Kinder ausgedacht. Dazu wurde der Familiengottesdienstkreis St. Marien mit ins Boot geholt. Gemeinsam haben sie nun eine Familienradtour vorbereitet. Diese findet am 21. Juni (Sonntag) ab 14 Uhr statt.

Die Strecke beträgt etwa acht bis zehn Kilometer. Unterwegs gibt es verschiedene spannende Stationen. Anmelden können sich einzelne oder zwei Familien zusammen, die die Strecke dann für sich fahren. Eingeladen zu dieser Familienradtour sind neben den Erstkommunionkindern und ihren Familien natürlich auch alle anderen Familien. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldungen nimmt Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel bis Montag (15. Juni) unter der Telefonnummer 0 25 53 / 7 26 31 97 entgegen.