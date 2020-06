Ochtrup -

Von Anne Steven

Das Coronavirus belegt derzeit unser aller Leben mit Beschlag. Doch, dass eine Seuche die Menschen in der Töpferstadt heimsucht, ist eigentlich nichts Neues – nur liegt das letzte Ereignis dieser Art bereits etliche Jahre zurück. Ein Blick in die Akten des Stadtarchivs lässt das deutlich werden. In einer kleinen Serie berichtet die Lokalredaktion über die verschiedenen Epidemien der vergangenen Jahrhunderte. Im ersten Teil geht es um die Pestepidemie 1666.