Auf dem vierten Preisflug der Brieftauben-Reisevereinigung (RV) Och­trup-Metelen freute sich Günter Scheipers vom Verein „Gut Flug“ Ochtrup bereits zum zweiten Mal über den ersten Platz. „Sein einjähriges Weibchen 2220-19-68 wurde jüngst um genau 12.20 Uhr und 52 Sekunden von der elektronischen Konstatieranlage im Heimatschlag erfasst. Sie war damit die erste von insgesamt 890 Brieftauben, die zuvor in Bad Kissingen in Bayern (300 Kilometer Luftlinie) aufgelassen wurden“, schreibt die Reisevereinigung in einem Pressebericht. Weitere Tauben von Günter Scheipers flogen außerdem auf die Plätze 3, 6 und 14. Insgesamt schafften es 25 seiner 38 eingesetzten Tauben in die Preisliste.

Bei starkem Wind aus Süd-West fanden die Tauben sehr gute Flugbedingungen vor. Günter Scheipers siegte bereits auf der zweiten Tour ab Aßlar mit dem Vogel 2220-18-35 gegen 1016 Tauben.

Sehr gute Platzierungen auf diesem Flug erreichten außerdem Christof Bode (2. Platz), Engelbert Franke (4., 11., 18. und 19. Platz), Egon Schrick (5., 12 und 13. Platz), Helmuth Zurich (7. Platz), Manfred Wigger aus Metelen (8. Platz), Hermann Lütkehermölle (9. und 17. Platz), Heinz Dinkhoff (10. und 20. Platz), Schlaggemeinschaft Roland und Sohn Jannes Nienhues (15. Platz) und Ludger Wilpers (16. Platz).

Somit erreichte nach dreieinhalb Stunden Flugzeit die erste Ochtruper Taube den heimatlichen Schlag. Damit wurde von der ersten Taube eine Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 86 Kilometern pro Stunde erreicht.

„Einige Züchter erreichten zum Teil sehr gute Ergebnisse mit einer Preisausbeute von 50 Prozent und mehr“, schreibt die Reisevereinigung. Im Folgenden sind die herausragenden Leistungen im Einzelnen notiert: Heinz Dinkhoff (44 Tauben gesetzt, 30 Preise), Günter Scheipers (38/25), Engelbert Franke (46/27) sowie Schlaggemeinschaft Roland und Sohn Jannes Nienhues (14/7).