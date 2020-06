Vor genau 25 Jahren, im Juni 1995, öffnete der Caritas-Kindergarten „Der Kleine Prinz“ erstmals seine Türen. Während das Coronavirus damals keine Rolle spielte, „wirkt es heute tief in unseren Alltag hinein“, schreibt die Kita jetzt in einer Pressemitteilung. So könne im Herbst auch kein Kindergartenfest stattfinden. Begangen werden soll das Jubiläum trotzdem.

So gab es am Jubiläumstag für Kinder und Erzieherinnen leckeren Kuchen, verziert mit einer 25 aus Zuckerperlen, das Haus war mit Fähnchen geschmückt und die Kinder hatten eine besondere Aktion vorbereitet. „Jedes Kind hat einen Stein farbig gestaltet und mit der Zahl 25 versehen“, berichtet der Kindergarten. Die Mädchen und Jungen wollen diese Steine nun in Ochtrup verstecken und so den Geburtstag im ganzen Ort verbreiten. „Den Findern wird er hoffentlich ein Lächeln auf die Lippen zaubern und an diese einschränkende und doch fröhliche Zeit erinnern“, schreibt die Kita. Und vielleicht wecke der Stein auch die eine oder andere Erinnerung an schöne Kindergartentage.