Um den Besuchern nach der Sanierung des Bergfreibades die neue Unterwasserbeleuchtung vorzuführen, hatten die Stadtwerke am Freitag zu einem Sonderschwimmtermin in der Abenddämmerung eingeladen. Innerhalb von sieben Minuten nach der Freigabe sei dieser Termin ausgebucht gewesen, berichten die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Am Freitagabend wartete das frisch sanierte Bergfreibad erstmals mit stimmungsvoller Unterwasserbeleuchtung auf. Foto: Tobias Klingebiel/Stadtwerke Och

Die 100 angemeldeten Gäste kamen demnach pünktlich ab 21 in das Bad – geordnet und mit dem gebotenem Abstand. Sie alle wollten die Möglichkeit wahrnehmen, in den Sonnenuntergang zu schwimmen.

„Wir freuen uns, dass dieser Termin so gut angenommen wurde und man eine gewisse Zufriedenheit in den Gesichtern der Badegäste sieht“, wird Stadtwerke-Vertriebsleiter Tobias Klingebiel in der Mitteilung zitiert.

Zur sogenannten blauen Stunde entwickelte das Ambiente des Bades sowie die Unterwasserbeleuchtung eine besondere Atmosphäre.

„Wir sind froh, dass wir so ein schönes Freibad haben. Es ist echt klasse, dass trotz der besonderen Zeit ein gewisses Urlaubsgefühl vor der Haustür vermittelt wurde“, habe sich ein Badegast geäußert.

Die Stadtwerke stellen weitere Sonderschwimmtermine in Aussicht. Auch für diese müssen sich Badegäste aber weiterhin anmelden.