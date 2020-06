Die Bücherei St. Lamberti bietet im Juli zwei Veranstaltungen mit der Grafikerin Linda Wagner an, die im Rahmen des Programms des Kulturrucksacks NRW stattfinden. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen muss bei beiden Kursen jedoch die Teilnehmerzahl auf sechs Kinder ab zehn Jahren beschränkt werden.

Im ersten Kurs „Herstellung und Gestaltung eines Minibuches“ befassen sich die Teilnehmer zunächst mit der Technik des Buchbindens. Die Seiten werden anschließend kreativ gefüllt. Mit Hilfe von Schnipseln aus Zeitschriften und kleinen Skizzen werden die Seiten gefüllt. Am Ende darf jeder sein eigenes kleines Geschichtenbuch mit nach Hause nehmen. Der Kurs findet statt am 8. und 9. Juli (Mittwoch und Donnerstag) jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Letteringkurs

Der zweite Kurs ist ein Letteringkurs für Einsteiger. Lettering beziehungsweise das Schreiben schöner Buchstaben und verzieren von Wörtern und Sprüchen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nach einem kleinen Blick in die Geschichte der Buchstaben und des Schreibens werden die Teilnehmer selbst zu Schriftdesignern. Ein kleines Übungsheft sowie einen Brushstift darf jeder am Ende des Kurses sein eigen nennen. Der Kurs ist am 14. Juli (Dienstag) von 9 bis 12 Uhr.

Ebenfalls im Projekt Kulturrucksack NRW findet am 3. und 4. August (Montag und Dienstag) jeweils von 9.30 bis 12 Uhr wieder ein Stop-Motion-Film-Workshop statt. Acht Kinder ab zehn Jahren werden von der Idee über die Entwicklung eines kleinen Drehbuchs, das Filmen, die Unterlegung mit Ton, das Schneiden bis hin zur Veröffentlichung des Films an die Techniken des Trickfilmdrehens herangeführt werden. Die Filme werden im Youtube-Kanal der Bücherei online gestellt. Die eigentlich geplante öffentliche Vorführung muss leider aus den bekannten Gründen entfallen.

Für alle Kurse ist die Anmeldung ab sofort in der Bücherei erforderlich. Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Kosten für die Kurse fallen nicht an.