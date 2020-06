„Champions – mit Abstand die Besten“

Es war schon ein besonderer Jahrgang, der am Donnerstagmorgen in zwei Schichten in der Marienkirche seine Abschlusszeugnisse entgegennahm. Besonders, weil die Zeugnisausgabe coronabedingt mit Abstand stattfinden musste, der offizielle Abschlussball abgesagt wurde. Doch besonders auch, weil die Schüler es trotz der widrigen Umstände geschafft haben.

„Ihr wart mit Abstand die Besten und so werdet ihr uns in Erinnerung bleiben. Dies spiegeln auch eure schulischen Abschlüsse wider“, formulierte es Schulleiter Golo Mielke . Alle Schüler der 10b erreichten den mittleren Schulabschluss, elf von ihnen sogar mit Qualifikationsvermerk. Und auch die Mädchen und Jungen in der 10a bekamen alle einen Schulabschluss.

„Ihr habt in den vergangenen Wochen eine Achterbahn der Gefühle durchlebt“, beschrieb die Klassenlehrerin der 10a, Beate Mattick, die Schulsituation kurz vor den Prüfungen. Sie, wie auch der Klassenlehrer der 10b, Bodo Richter , drückten ihren Stolz darüber aus, wie die Jugendlichen diese Situation meisterten. „Im Grunde genommen, blieb euch ja auch nichts anderes übrig. Ihr habt dabei euren Lehrern vertraut, habt euch selbst motiviert, habt die Situation angenommen und das Beste daraus gemacht“, freute sich Beate Mattick.

Bodo Richter, dessen Rede vom stellvertretenden Klassenlehrer Reinhard Homann verlesen wurde, wagte einen Blick in die noch weit entfernte Zukunft und zitierte aus einem Geschichtsbuch des nächsten Jahrhunderts, das seine Schüler als Zeugen dieser ungewöhnlichen Zeit benannte. Weil er selbst an der Abschlussfeier nicht teilnehmen konnte, hatte er seinen Schülern vorab das Lied „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sei“ per Whats­App geschickt. In diesem Lied lasse der Mensch das Glück zu sich ins Haus und empfange es wie einen gerngesehenen Gast. „Wenn ich in euer Klassenzimmer kam, habe ich immer wieder erkannt, dass es mein Glück war, euch als Schüler zu haben – na ja, eigentlich, fast immer“, lobte Richter seine Klasse.

Abschlussfeier 2020 1/75 Unter dem Motto "Abschluss 2020 -- mit Abstand die Besten" feierten die Zehntklässler der Städtischen Gemeinschaftshauptschule (hier die Klasse 10b) ihren Schulabschluss in der Marienkirche Foto: Anne Steven

In der Marienkirche fand am Donnerstagmorgen die Zeugnisübergabe für die Entlasschüler der Städtischen Gemeinschaftshauptschule statt. Schulleiter Golo Mielke überreichte die Zeugnisse. Foto: Andreas Wilken

Klassenlehrer Reinhard Homann Foto: Andreas Wilken

Ansprache der Elternpflegschaftsvorsitzenden Laura Muhle Foto: Andreas Wilken

In der Marienkirche fand am Donnerstagmorgen die Zeugnisübergabe für die Entlasschüler der Städtischen Gemeinschaftshauptschule statt. Schulleiter Golo Mielke überreichte die Zeugnisse. Foto: Andreas Wilken

In der Marienkirche fand am Donnerstagmorgen die Zeugnisübergabe der Städtischen Gemeinschaftshauptschule statt. Schulleiter Golo Mielke überreichte die Abschlusszeugnisse. Foto: Andreas Wilken

In der Marienkirche fand am Donnerstagmorgen die Zeugnisübergabe der Städtischen Gemeinschaftshauptschule statt. Schulleiter Golo Mielke überreichte die Abschlusszeugnisse. Foto: Andreas Wilken

Die Elternpflegschaftsvorsitzende Laura Muhle griff in ihrer Ansprache das Motto des Abschlussjahrgangs „Champions – mit Abstand die Besten“ auf. „Champions ist ein ganz wunderbares Wort“, befand sie. Die Schüler seien echte Kämpfer mit Gewinnerherz, denen nun mit dem Schulabschluss in der Tasche und trotz Corona alle Wege offen stünden.

Schulleiter Golo Mielke, der übrigens auch Grußworte und Glückwünsche von Bürgermeister Kai Hutzenlaub überbrachte, ließ es sich nicht nehmen, jedem Schüler sein Abschlusszeugnis zu überreichen – ohne Händedruck, dafür mit Mundschutz und frisch desinfizierten Händen. „Stoßen Sie zuhause auf den Abschlussjahrgang an“, gab er den Schülern und ihren Familien mit auf den Weg.