Ein für alle gültiges Schutzkonzept

Sexualisierte Gewalt, Kindesmissbrauch – die jüngst aufgedeckten Fälle in Münster sind noch ganz frisch im Gedächtnis. Auch in der katholischen Kirche gibt es in dieser Hinsicht Aufarbeitungsbedarf. Zwar sei ihm in seiner Pfarrei ein solcher Fall nicht bekannt, doch nichtsdestotrotz sei Prävention um so wichtiger, betont Pfarrer Stefan Hörstrup. Die Kirchengemeinde St. Lambertus stellte jetzt ihr Institutionelles Schutzkonzept vor.

Sensibilität wecken

Klares Ziel: Die Pfarrei möchte Sensibilität für dieses Thema wecken. „Die christliche Botschaft basiert darauf, dass Menschen aufrecht und selbstbewusst ihr Leben gestalten können“, heißt es im Vorwort des Konzepts. Insbesondere Kinder, Jugendliche, Alte und Kranke bedürften deshalb eines besonderen Schutzes. Diverse Schulungen für Gruppenleiter zu dieser Thematik gebe es bereits seit dem Jahr 2010, weiß der Pfarrer. Während diese bei den Personen ansetzen, nehme das Institutionelle Schutzkonzept die Struktur der Einrichtung in den Blick.

Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit 2019 damit. Ihr gehörten Erzieher, Gruppenleiter und Mitglieder des Pfarreirates an. Geleitet wurde sie von der damaligen Verbundleiterin Annette Holtmann und Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel. Zudem fand eine Begleitung durch das Bistum Münster statt.

Als Ansprechpartner für Betroffene von sexualisierter Gewalt innerhalb der Pfarrei fungieren nun Friederike Heitz, Lisa Feldkamp , Ute Flaßkam und Michael Tombült. „Es ist toll, dass wir die Arbeit auf so viele Schultern verteilt haben“, freut sich Stefan Hörstrup über das Engagement. „Wir wollten den Erstkontakt zu niederschwellig wie möglich halten“, erklärt Lisa Feldkamp, warum an dieser Stelle nicht explizit etwa der Pfarrer oder die Verbundleiterin genannt werden. Wobei diese natürlich trotzdem angesprochen werden können.

Verhaltenskodex

Neben den genannten Präventionsschulungen, die für alle Haupt- und Ehrenamtlichen in der Pfarrei verpflichtend sind, muss jeder ein erweitertes Führungszeugnis sowie eine Selbstauskunftserklärung vorlegen. Die Arbeitsgruppe hat zudem einen Verhaltenskodex entwickelt, den jeder unterschreiben muss. Darin wurden ganz bewusst alle Kontaktdaten aufgeführt, die für schnelle und kompetente Hilfe bei jeglicher wahrgenommener Verletzung dieses Kodex genutzt werden können. Hörstrup hofft, dass ein solcher Kodex möglicherweise abschreckend auf Täter wirkt.

Kultur des Hinschauens

Generell habe bei der Entwicklung des Schutzkonzepts nicht ein positives Image im Fokus gestanden. Vielmehr geht es den Verantwortlichen darum, eine Kultur des Hinschauens zu verbreiten. Denn nur so könne die Kirchengemeinde den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen einen gesunden und beschützenden Raum bieten. „Eine erhöhte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit der Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen ist die beste Prävention gegen sexuelle Übergriffe“, lautet die entsprechende Formulierung im Schutzkonzept.