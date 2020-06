„Coronadenkonzert“ digital

„Diesem miesen Corona-Virus werden wir die Flötentöne schon beibringen!“ Bandleader Christoph Bumm-Dawin und die Mitglieder der „Sophisticated Ladies & Gents“, der Bigband des Städtischen Gymnasiums Ochtrup, sannen in diesen außergewöhnlichen Pandemiezeiten auf süße musikalische Rache. Die Truppe hat sich über viele Jahrzehnte in die Herzen ihrer Fans gespielt und gehört zu den wohl angesagtesten Schulbands des Münsterlandes. Die Konzerte in der Aula des örtlichen Schulzentrums haben echten Kultstatus und lockten alljährlich zahlreiche Besucher von Nah und Fern.

In diesem Jahr träumten die jungen Musiker vom Broadway, der wohl berühmtesten Show- und Musicalmeile der Welt. Und eigentlich wollten sie diese doch mit ihrem ganz besonderen Flair und Glamour unter dem Titel „On Broadway“ auf die Bühne zaubern und zusammen mit den Zuhörern ein strahlendes musikalisches Fest feiern. Genau in diesem Geist liefen seit Monaten die Proben.

Endlich wieder zusammen musizieren: Das Spielen brachte den Bandmitgliedern viel Freude.

Und dann kam dieser widerliche SARS-CoV2-Virus um die Ecke geschlichen und fegte Träume und Noten für die geplanten Konzerte vor den großen Schulferien regelrecht von der Bühne. Es gab keine Proben seit über zehn Wochen, also auch keine Konzerte. Nicht jetzt, und auch nicht, wie schon fest geplant, im August auf der Seebühne im Stadtpark. Besonders bitter ist das für die ohnehin schon so arg gebeutelten Abiturienten aus der Band. Das sind diesmal zehn „langgediente“ und engagierte Mitglieder, die natürlich auch nicht, wie traditionell üblich, ihre eigene Entlassfeier musikalisch untermalen können.

Wer nun aber denkt, dass die Band deswegen in Lethargie verfallen wäre sowie Hände und Instrumente in den Schoß gelegt hätte, der sollte „Mut zum Klick“ aufbringen. Auf der Homepage des Gymnasiums kann ab sofort den taktsicheren und swingenden Widerstandsgeist der Bigband bewundert werden.

Strahlendes Wetter begleitete sie „Sophisticated Ladies & Gents“.

Kürzlich trafen sich nämlich die „Sophisticated Ladies & Gents“ unter strengen Sicherheits- und Hygieneregeln zu einem kurzen, aber umso eindrucksvolleren „Coronadenkonzert“ – unter freiem Himmel und mit angesagter Distanz im Innenhof des Gymnasiums. Und merke auf Covid-19: Da ging für einige Minuten „so richtig die Post ab“. Drei Stücke aus dem aktuellen Programm wurden digital gebannt und zwischenzeitlich ins Internet gestellt. Das war ein Riesenspaß für alle, nach so langer Durststrecke ohne Musik in Gemeinschaft wieder loszulegen – technisch brillant eingefangen in Ton und Bild von Tonmeister Ansgar Nitsche und Musiklehrer Stefan Gehring.

Dass „On Broadway“ nur so darauf wartet, baldmöglichst auf die Bretter, die für die Band die Welt bedeuten, zu kommen, ist so sonnenklar, wie der Himmel am Aufnahmetag. Planungen für Proben und Auftrittsmöglichkeiten werden ständig neu ausgelotet und, neben dem bereits wieder stattfindenden Musikschulunterricht in Präsenzform, hoffentlich nach den Sommerferien konkret. Bis dahin sollte geklickt werden.