Zur Einheit zusammengewachsen

Den letzten Akt ihrer Schullaufbahn hat sich der Abschlussjahrgang der Realschule Ochtrup sicherlich anders ausgemalt. Situationsbedingt gab es keine große, gemeinsame Feier. Doch zumindest ein kleiner, festlicher Rahmen begleitete die 142 Schüler bei der Zeugnisübergabe in der Marienkirche.

Kaplan Bernd Bettmann und Pfarrerin Imke Philipps begrüßten und verabschiedeten die Entlassschüler: „Gott wird euch auf eurem Weg begleiten.“ Schulleiterin Doris Nollen-Kuhlbusch merkte in ihrer Ansprache an, dass in den vergangenen sechs Jahren vieles dabei gewesen ist: „Alpenmilch bis knusprige Tortillachips, süß bis zartbitter. Ihr könnt die Verpackung tauschen, behaltet aber den Inhalt. Bleibt wie ihr seid.“ Sie dankte auch den Eltern für die gute Erziehungspartnerschaft.

Die Klassenbesten Folgende Schüler haben den besten Notendurchschnitt ihrer jeweiligen Klassen erzielt: Marike Wienefoet und Sven Alfert (10 A), Maren Wieling (10 B), Maike Knoblich (10 C), Glenn Hölzke (10 D) und Pauline Hagenhoff (10 E). ...

Die Schulleiterin trug die schriftlichen Grußworte der Bürgermeister vor. Kai Hutzenlaub richtete sich auch im Namen seiner Amtskollegen aus Metelen und Wettringen „aus coronasicherer Ferne“ an den Abschlussjahrgang: „Dass ihr hier zusammen seid, ist das Wichtigste.“

Zusammen und zusammenwachsen – das hat sich bei der Klasse 10 A über die Jahre entwickelt. Sie hatte das Abschlussmotto „bunte Vielfalt“ gewählt. Dies sei laut Klassenlehrer Botho Preuß positiv besetzt: „Ihr hattet vielfältige Köpfe, wart aber gemeinsam stark.“ Er merkte an, wie die unterschiedlichen Charaktere mit der Zeit zu einem Team zusammengefunden haben. Für viele Schüler war es entsprechend schwer, sich auf den letzten gemeinsamen Tag einzustellen.

Letzter gemeinsamer Akt 1/29 Die Realschule Ochtrup hat in der Marienkirche feierlich die Zeugnisse an die Zehntklässler übergeben. Hier Klasse 10a. Foto: Alex Piccin

Sofie Deitmaring erinnerte im Schnelldurchlauf auf die Klassenentwicklung: „Wenn ich denke, wie chaotisch wir zu Beginn waren, und wie wir jetzt zusammengewachsen sind, macht mich das stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.“

In Kurzfilmen kamen Lehrer und Schüler zu Wort. „Perfect to me“ hieß es bei der Klasse 10 B, die 10 C identifizierte sich mit dem Titel der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, die 10 D gestaltete ihre Zeugnisübergabe unter dem Motto „Time of our life“ und die 10 E hatte „Minimax“ gewählt. „Mit minimalem Aufwand wurde das Maximale erreicht“, erklärte Klassenlehrerin Annette Gude .

80 Schüler haben die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erlangt. Nach der Zeremonie der Zeugnisübergabe blieb noch etwas Zeit, im benachbarten Georgsheim zusammenzusitzen, ehe sich die Wege für manche wohl endgültig trennten.