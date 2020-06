Elf Jahre hat sie den Ton in Welbergen angegeben. Jetzt geht die beliebte und engagierte Chorleiterin und Organistin Margarethe Wirmer in den Ruhestand. Der Kirchenchor verabschiedete sich von ihr und ihrem Ehemann Heinrich , der sie immer tatkräftig unterstützt hat. An verschiedenen Stellen im Dorf wurde ihnen von jeweils zehn Sängerinnen und Sängern ein Ständchen mit beliebten Gesangsstücken geboten, ehe in der Dionysiuskirche der gesamte Chor zum Abschied zusammenkam.

Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit in der Gemeinde gab es vom Präses, Pastor Bernd Haane, dem leitenden Pfarrer Stefan Hörstrup und der ersten Vorsitzenden Roswitha Schürmann. Schürmann drückte die Wertschätzung gegenüber der scheidenden Chordirigentin auch noch mit Geschenken zur Erinnerung an Welbergen aus. Mit dem irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ und anschließendem langanhaltenden Beifall verließen Margarethe und Heinrich Wirmer die Kirche.