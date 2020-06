Kein Haupt- und Finanzausschuss

„Mit großem Unverständnis und wachsendem Bedauern habe ich die Absage des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) zur Kenntnis genommen.“ Die Bürgermeisterkandidatin der CDU , Barbara Kuhls-Mahlitz positioniert sich in einer Pressemitteilung gegen die von Bürgermeister Kai Hutzenlaub veranlasste Absage der Sitzung des HFA, die für den morgigen Mittwoch geplant war.

Neben den dringenden Fragen zur Finanzsituation und den Auswirkungen Corona-Krise steckten zwei wichtige Bauprojekte für Ochtrup fest, wenn man die politische Arbeit einstelle, heißt es in der Pressemitteilung. Auch wenn der Rathausbau in der Innenstadt wahrlich kein Lieblingsprojekt der CDU sei, müsse man hier, wie bei der neuen Feuerwache, weiter vorankommen und versuchen, mit sorgfältiger Planung nicht noch mehr Zeit und Geld zu verlieren.

Auf Anfrage dieser Zeitung nannte Hutzenlaub den Grund für die Absage der HFA-Sitzung: „Es gibt, bis auf eine einzige Entscheidung, keinen Tagesordnungspunkt.“ Besagte Vergabe werde im Wege der Dringlichkeit abgearbeitet.

Hajo Steffers, Fraktionsvorsitzender der CDU, mahnt in der Pressemitteilung ferner an, dass eine Akteneinsicht der FDP- und CDU-Fraktion ergab, dass von der Verwaltung noch keinerlei Kontakt zum entsprechenden Ministerium für den Denkmalschutz mit Blick auf die Pestalozzischule aufgenommen wurde.

Diesen Vorwurf möchte Hutzenlaub so nicht stehen lassen: „Das ist falsch: Am 10. Februar habe ich am Rande einer Konferenz mit Ministerin Ina Scharrenbach gesprochen und sie am 12. Februar nach Ochtrup eingeladen. Der Besuch fand wie geplant nach Ostern statt, aufgrund der Corona-Ereignisse jedoch erst am 4. Juni.“