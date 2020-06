Rohrbruch in der Vechtestraße / Hauptabwasserleitung betroffen

Ochtrup -

Von Alex Piccin

Die Vechtestraße zwischen Langenhorst und Welbergen ist aktuell zur Baustelle umfunktioniert. Es stehen Tiefbaumaßnahmen an, da beim Verlegen der Glasfaserleitungen der Hauptsammler für Welbergen, also ein Abwasserkanalrohr, an mehreren Stellen beschädigt worden ist.