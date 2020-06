Denn: „Das gemeinsame Singen und Beten und das gemeinsame Hören der Geschichten von Jesus müssen auch in dieser Woche leider noch ausfallen“, erläutert Uli Doths-Brummel. Auch der Eintrag mit dem Fingerabdruck ins Gästebuch und das Basteln pausieren noch, zumindest in der Kirche.

Aber auch für diesen Sonntag hat sich das Vorbereitungsteam um Pastoralreferentin Anna Maria Trockel wieder eine Menge überlegt, wie interessierte Eltern ihren Kindern die Geschichte über den guten Hirten nahebringen können. Zwischen 10.30 und 12 Uhr kann eine Tüte „Kinderkirche to go“ in der Marienkirche abgeholt werden. Das Vorbereitungsteam freut sich auf zahlreiche Begegnungen mit Abstand und steht in dieser Zeit für Nachfragen und kurze Gespräche zur Verfügung.