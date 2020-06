„Ein ganz besonderer Jahrgang“

Alles läuft in diesem Jahr ein bisschen anders: Das Städtische Gymnasium hat am Freitagnachmittag seine 84 Abiturienten feierlich verabschiedet – in zwei Durchgängen. Die Lambertikirche übernahm dabei quasi die Funktion einer Schulaula: „Vielleicht wird sie dadurch ja ein bisschen jünger“, hoffte Pfarrer Stefan Hörstrup und schmunzelte.

Mundschutz, leere Reihen, Desinfektionsmittel – und der Bürgermeister gratulierte aus „coronasicherer Entfernung“ zum „denkwürdigen Abitur“. Es waren wahrlich besondere Umstände, unter denen die jungen Männer und Frauen nun entlassen wurden.

Doch nicht alleine Corona mache den Jahrgang zu einem ganz besonderen, wie Niklas Hoffmann und Oliver Ebbing in ihrer Ansprache verdeutlichten. Die Jahrgangsleiter erinnerten an viele einzigartige Momente in der Schullaufbahn der jungen Männer und Frauen, die nicht nur bemerkenswerten Einsatz im Unterricht gezeigt hatten.

Abitur 2020 in Ochtrup 1/47 Das Städtische Gymnasium verabschiedete 84 "Abinauten" in der Lambertikirche. Foto: Almuth Rusteberg

Schulleiter Olaf Reitenbach griff das Motto der Abiturientia auf: „Abinauten – keine Überflieger, trotzdem abgehoben.“ Die Mission der Schüler sei vor acht Jahren gestartet. „Seitdem habt ihr euch mit vielen unerforschten Phänomenen auseinandergesetzt.“ Dabei hätten die Abiturienten gezeigt, dass sie die Fähigkeit haben, sich unbekannten Herausforderungen zu stellen. Das sollten sie auch künftig beibehalten: „Denn Bildung ist ein immerwährender Prozess“, ermunterte der Schulleiter die jungen Frauen und Männer.

„Behaltet die Neugierde auf Neues“, knüpften auch die Elternvertreter Ute Pont und Ulla Averbeck daran an – und blickten voller Stolz auf die Leistung der Kinder. „Es ist egal, welchen Weg ihr einschlagt: Lernen werdet ihr immer müssen.“

Es seien schöne acht Jahre gewesen, resümierte Jacqueline Kühnel aus den Reihen der „Abinauten“ – „auch wenn wir im letzten halben Jahr auf einiges verzichten mussten.“ Für die zweite Runde blickten Carla Averbeck und Philipp Wieling auf die gemeinsame Zeit des Jahrgangs 2020 zurück.

Eine Foto-Show mit Aufnahmen aus der Schullaufbahn, Geschenke für die Leistungskurslehrer, die Ehrung der Jahrgangsbesten sowie der Hammes-Stipendiaten und natürlich die Zeugnisausgabe standen weiter auf dem Programm der ungewöhnlichen Entlassfeier, ehe die Schüler noch bei einem Umtrunk auf dem Kirchplatz verweilten.